Илья Ковтун – чемпион Европы в упражнениях на параллельных брусьях

В турецкой Анталии в рамках чемпионата Европы 2023 по спортивной гимнастике был разыгран комплект наград в упражнениях на параллельных брусьях.

Победу в секторе одержал украинец Илья Ковтун, получивший чемпионские 15,166 балла. Серебро у представителя Турции Ферхана Арихана (14,933), а ТОП-3 замкнул испанец Тиерро Диадо (14,733).

Отметим, что эта награда - первое золото для украинца в профессиональной карьере на уровне чемпионата Европы. В прошлом году в этой дисциплине Илья завоевал серебро.

На нынешнем континентальном первенстве Ковтун уже взял две награды (бронза в многоборье).

Напомним, что ранее Игорь Радивилов завоевал бронзу в опорном прыжке.

