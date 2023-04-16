Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Илья Ковтун – чемпион Европы в упражнениях на параллельных брусьях
Наша гордость
Фото - Facebook
В турецкой Анталии в рамках чемпионата Европы 2023 по спортивной гимнастике был разыгран комплект наград в упражнениях на параллельных брусьях.
Победу в секторе одержал украинец Илья Ковтун, получивший чемпионские 15,166 балла. Серебро у представителя Турции Ферхана Арихана (14,933), а ТОП-3 замкнул испанец Тиерро Диадо (14,733).
Отметим, что эта награда - первое золото для украинца в профессиональной карьере на уровне чемпионата Европы. В прошлом году в этой дисциплине Илья завоевал серебро.
На нынешнем континентальном первенстве Ковтун уже взял две награды (бронза в многоборье).
Напомним, что ранее Игорь Радивилов
Illia Kovtun truly is at his brilliant best on the parallel bars— European Gymnastics (@UEGymnastics) April 16, 2023
He moves first at present with 15.166
WATCH LIVE https://t.co/VoN2weLz5q#Antalya2023 | #Artistic | #Gymnastics pic.twitter.com/oaXK8iUaEp
Популярное сейчас
- Украина вернула из российского плена 130 военнослужащих
- Усик получил китайского претендента на пояс WBO
- Диего Коста забил в АПЛ впервые за 2169 дней
- Тяжелая атлетика. Азербайджан не будет участвовать на чемпионате Европы после надругательства над флагом
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО