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Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

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Украинка установила сразу несколько рекордов

Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

фото - dinamo.kharkiv.ua

Новина українською

Украинка Камила Конотоп на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в категории до 59 кг установила рекорд в рывке, подняв вес 106 кг.

Впоследствии спортсменке подчинился и континентальный рекорд в толчке (129 кг). Таким образом, спортсменка обновила рекорд Европы по сумме (235 кг).

Отметим, что на чемпионате Европы Украина получила уже 11 медалей, в том числе три золотых награды.

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В статье: Камила Конотоп
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