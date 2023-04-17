Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Украинка Камила Конотоп на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в категории до 59 кг установила рекорд в рывке, подняв вес 106 кг.

Впоследствии спортсменке подчинился и континентальный рекорд в толчке (129 кг). Таким образом, спортсменка обновила рекорд Европы по сумме (235 кг).

Отметим, что на чемпионате Европы Украина получила уже 11 медалей, в том числе три золотых награды.