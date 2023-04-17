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Плюс Лига. Барком-Кажаны завершили сезон на 13-м месте

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Украинская команда сумела переломить ход встречи в свою пользу

Плюс Лига. Барком-Кажаны завершили сезон на 13-м месте

фото из свободных источников

Новина українською

"Барком-Кажаны" завершили сезон в польской Плюс Лиге на 13-м месте.

В последнем матче сезона "Барком" обыграл "Купрум".

Самым результативным игроком матча стал Юлиус Фиркал, заработавший 20 очков.

Чемпионат Польши по волейболу. Плюс Лига

"Барком-Летучие мыши" - "Купрум" 3:2 (23:25, 21:25, 25:21, 25:19, 15:9)

Счет в серии 2:0

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В статье: ВК Барком-Кажани (Львов)
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