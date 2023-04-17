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Плюс Лига. Барком-Кажаны завершили сезон на 13-м месте
Украинская команда сумела переломить ход встречи в свою пользу
фото из свободных источников
"Барком-Кажаны" завершили сезон в польской Плюс Лиге на 13-м месте.
В последнем матче сезона "Барком" обыграл "Купрум".
Самым результативным игроком матча стал Юлиус Фиркал, заработавший 20 очков.
Чемпионат Польши по волейболу. Плюс Лига
"Барком-Летучие мыши" - "Купрум" 3:2 (23:25, 21:25, 25:21, 25:19, 15:9)
Счет в серии 2:0
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