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Мария Гангур принесла в копилку сборной Украины две медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Лучший результат спортсменки - серебро
Фото: armyinform.com
Мария Гангур принесла сборной Украины две медали в четвертый день соревнований на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване (Армения).
В весовой категории до 64 кг она получила бронзу в рывке, пятый результат в толчке и серебро по сумме двоеборья (98+116= 214 кг).
В итоге украинка уступила только Нурай Гюнгеш из Турции (219 кг).
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