Мария Гангур принесла в копилку сборной Украины две медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Мария Гангур принесла сборной Украины две медали в четвертый день соревнований на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване (Армения).

В весовой категории до 64 кг она получила бронзу в рывке, пятый результат в толчке и серебро по сумме двоеборья (98+116= 214 кг).

В итоге украинка уступила только Нурай Гюнгеш из Турции (219 кг).