  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Мария Гангур принесла в копилку сборной Украины две медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мария Гангур принесла в копилку сборной Украины две медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Другие виды
(1 голосов)

Лучший результат спортсменки - серебро

Мария Гангур принесла в копилку сборной Украины две медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Фото: armyinform.com

Новина українською

Мария Гангур принесла сборной Украины две медали в четвертый день соревнований на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване (Армения).

В весовой категории до 64 кг она получила бронзу в рывке, пятый результат в толчке и серебро по сумме двоеборья (98+116= 214 кг).

В итоге украинка уступила только Нурай Гюнгеш из Турции (219 кг).

По теме
yellow-arrow
Сборная Украины по гандболу определилась с составом на предстоящие матчи отбора на Евро-2024
yellow-arrow
Александр Абраменко: У меня разрыв передней крестообразной связки
yellow-arrow
Плюс Лига. Барком-Кажаны завершили сезон на 13-м месте
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мария Гангур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде