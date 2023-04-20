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Международная федерация бадминтона оставила в силе отстранение россиян и белорусов
В поддержку украинских спортсменов
Фото: bwfbadminton.com
Всемирная федерация бадминтона (BWF) продлила срок отстранения российских и белорусских спортсменов от международных турниров.
"Принятое в марте прошлого года решение не допускать спортсменов из России и Белоруси к участию в международных соревнованиях из-за опасений за безопасность участников – это позиция, которой придерживаются многие федерации.
BWF признает, что спорт должен способствовать миру и солидарности между всеми людьми, и что спорт не должен превращаться в политическое средство воздействия на геополитику.
В этом смысле руководящий принцип состоит в том, что спортсменам всегда должно быть разрешено участвовать в спортивных соревнованиях, не считаясь с их паспортом и независимо от какого-либо геополитического конфликта вне контроля спортивного движения.
Мы признаем недавно предложенную структуру Международного олимпийского комитета (МОК), в которую спортсмены из России и Беларуси могут возобновить участие, если международные федерации примут такое решение. И мы также осознаем, что в некоторых видах спорта возможно мирное и безопасное участие.
BWF не убеждена, что сейчас удовлетворительные основания для отмены дисквалификации российских и белорусских игроков и официальных лиц.
Мы продолжаем выражать непоколебимую поддержку народу Украины и украинскому бадминтонному сообществу, и мы решительно осуждаем вторжение в Украину, которое противоречит основным ценностям BWF и нашей цели достичь мира.
Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и поддерживать открытый диалог с членами BWF и нашими партнерами по международному спортивному движению, чтобы своевременно пересмотреть нашу позицию, - говорится в заявлении федерации.
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