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Сборная Украины поборется за две медали Евро по женской борьбе
Украинки хорошо постарались
Фото: glavcom
Сборная Украины гарантировала себе две медали чемпионата Европы по женской борьбе. В финал прошли Алина Грушина-Якобия и Ирина Коляденко.
Спортсменки выступали в категориях до 57 и 62 кг соответственно. Они гарантировали себе как минимум "серебро"; если же победят в грядущих финалах, получат титулы чемпионок Европы.
Татьяна Сова-Рижко и Людмила Паловец-Тычина были близки к триумфу, однако потерпели поражение в полуфиналах и примут участие в соревнованиях за "бронзу".
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