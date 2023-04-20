  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Сборная Украины поборется за две медали Евро по женской борьбе
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины поборется за две медали Евро по женской борьбе

Другие виды
(1 голосов)

Украинки хорошо постарались

Сборная Украины поборется за две медали Евро по женской борьбе

Фото: glavcom

Новина українською

Сборная Украины гарантировала себе две медали чемпионата Европы по женской борьбе. В финал прошли Алина Грушина-Якобия и Ирина Коляденко.

Читайте такжеКолос - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ

Спортсменки выступали в категориях до 57 и 62 кг соответственно. Они гарантировали себе как минимум "серебро"; если же победят в грядущих финалах, получат титулы чемпионок Европы.

Татьяна Сова-Рижко и Людмила Паловец-Тычина были близки к триумфу, однако потерпели поражение в полуфиналах и примут участие в соревнованиях за "бронзу".

По теме
yellow-arrow
Международная федерация бадминтона оставила в силе отстранение россиян и белорусов
yellow-arrow
11-летний украинский шахматист занял второе место на турнире в ОАЭ и задонатил призовые 93-й ОМБр Холодный Яр
yellow-arrow
Мария Гангур принесла в копилку сборной Украины две медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде