Сборная Украины поборется за две медали Евро по женской борьбе

Сборная Украины гарантировала себе две медали чемпионата Европы по женской борьбе. В финал прошли Алина Грушина-Якобия и Ирина Коляденко.

Спортсменки выступали в категориях до 57 и 62 кг соответственно. Они гарантировали себе как минимум "серебро"; если же победят в грядущих финалах, получат титулы чемпионок Европы.

Татьяна Сова-Рижко и Людмила Паловец-Тычина были близки к триумфу, однако потерпели поражение в полуфиналах и примут участие в соревнованиях за "бронзу".