  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. В возрасте 42 лет погиб чемпион Украины по гребле
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В возрасте 42 лет погиб чемпион Украины по гребле

Другие виды
(1 голосов)

Спортсмен был убит в Донбассе

В возрасте 42 лет погиб чемпион Украины по гребле

Facebook

Новина українською

Федерация академической гребли Украины сообщила о смерти мастера спорта Украины, многократного чемпиона Украины Александра Дикого.

Спортсмен погиб в Донбассе 16 апреля в возрасте 42 лет.

"К сожалению, в украинской гребной семье снова потеря. 16 апреля 2023 года на Донбассе погиб мастер спорта Украины – Александр Дикий", - говорится в сообщении Федерации академической гребли Украины.

В свое время Александр Дикий в составе сборной Украины занял 4-е место на чемпионате мира среди юниоров до 19 лет.

По теме
yellow-arrow
Юракадемия переграла Житичи-Полесье и стала бронзовым призером чемпионата Украины
yellow-arrow
Сборная Украины поборется за две медали Евро по женской борьбе
yellow-arrow
Международная федерация бадминтона оставила в силе отстранение россиян и белорусов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде