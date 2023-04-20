Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В возрасте 42 лет погиб чемпион Украины по гребле
Спортсмен был убит в Донбассе
Федерация академической гребли Украины сообщила о смерти мастера спорта Украины, многократного чемпиона Украины Александра Дикого.
Спортсмен погиб в Донбассе 16 апреля в возрасте 42 лет.
"К сожалению, в украинской гребной семье снова потеря. 16 апреля 2023 года на Донбассе погиб мастер спорта Украины – Александр Дикий", - говорится в сообщении Федерации академической гребли Украины.
В свое время Александр Дикий в составе сборной Украины занял 4-е место на чемпионате мира среди юниоров до 19 лет.
Популярное сейчас
- УАФ объявила, где состоится матч Украина – Мальта
- Дания и Нидерланды передадут ВСУ танки Leopard первой и второй версий – известны кол-во и сроки
- Космическое тело в слоях атмосферы, ПВО не работало. Появились новые детали о вспышке над Киевом
- Украинец Середа – серебряный призер первого этапа Кубка мира по прыжкам в воду
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
Новости по теме
- 13:47 Украинские УПЛ направляла письмо в Ингулец об использовании VAR в матче с Рухом
- 21:20 Украинские Представители УАФ, УПЛ и ПФЛ обсудили возможность проведения Кубка Украины сезона 2022/2023
- 08:46 Украинские Не может бросить УАФ на произвол судьбы. Павелко на Исполкоме УАФ заявил о давлении со стороны Банковой