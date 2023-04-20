В возрасте 42 лет погиб чемпион Украины по гребле

Федерация академической гребли Украины сообщила о смерти мастера спорта Украины, многократного чемпиона Украины Александра Дикого.

Спортсмен погиб в Донбассе 16 апреля в возрасте 42 лет.

"К сожалению, в украинской гребной семье снова потеря. 16 апреля 2023 года на Донбассе погиб мастер спорта Украины – Александр Дикий", - говорится в сообщении Федерации академической гребли Украины.

В свое время Александр Дикий в составе сборной Украины занял 4-е место на чемпионате мира среди юниоров до 19 лет.