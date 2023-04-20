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Юракадемия переграла Житичи-Полесье и стала бронзовым призером чемпионата Украины
Результаты матча
фото из свободных источников
В четверг, 20 апреля в Суперлиге-Будинвест состоялся третий матч серии за бронзу.
"Юридическая Академия" одержала убедительную победу над "Житичи-Полесье" из Житомира. Харьковская команда не отдала сопернику ни одной партии и таким образом заняла почетное третье место в чемпионате Украины.
Суперлига-Будинвест. Бронзовый финал. 3-й матч
"Житичи-Полесье" – "Юракадемия" 0:3 (23:25, 18:25, 19:25)
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