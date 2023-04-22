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Гандбол. Мотор проиграл в очередном туре Второй немецкой Бундеслиги

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Черная полоса

Гандбол. Мотор проиграл в очередном туре Второй немецкой Бундеслиги

Фото: ГК Мотор / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинский гандбольный клуб "Мотор" (Запорожье) проиграл очередной матч Второй немецкой Бундеслиги.

В тридцатом поединке чемпионата наша команда уступила середняку "Айнтрахт Хаген".

Счет встречи 34-28 в пользу местного коллектива.

В настоящее время "Мотор" занимает 17 место в турнирной таблице (среди 20 команд). В активе украинской команды 8 побед, 3 ничьих и 19 поражений. Запорожцы по итогам выступлений набрали 19 очков. Команда балансирует на грани попадания в зону вылета, однако имеет в запасе еще один матч.

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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