Гандбол. Мотор проиграл в очередном туре Второй немецкой Бундеслиги

Украинский гандбольный клуб "Мотор" (Запорожье) проиграл очередной матч Второй немецкой Бундеслиги.

В тридцатом поединке чемпионата наша команда уступила середняку "Айнтрахт Хаген".

Счет встречи 34-28 в пользу местного коллектива.

В настоящее время "Мотор" занимает 17 место в турнирной таблице (среди 20 команд). В активе украинской команды 8 побед, 3 ничьих и 19 поражений. Запорожцы по итогам выступлений набрали 19 очков. Команда балансирует на грани попадания в зону вылета, однако имеет в запасе еще один матч.