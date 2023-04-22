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Олег Верняев приглашает всех на Открытый кубок Киева по спортивной гимнастике. Видео

Другие виды
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Ждем возвращения

Олег Верняев приглашает всех на Открытый кубок Киева по спортивной гимнастике. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст Олег Верняев приглашает болельщиков посетить Открытый кубок Киева по спортивной гимнастике.

На соревнованиях помимо стандартной программы также будет разыгран именной кубок нашего олимпийского чемпиона за лучшее выступление на брусьях.

Соответствующий видео-анонс украинец разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что Верняеву сократили дисквалификацию за положительный тест на мельдоний (отстранение должно было продолжаться до 2024 года). Есть надежда, что Олег сможет выступить на чемпионате мира 2023, который продлится с 17 по 25 октября.

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В статье: Олег Верняев
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