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Украина берет серебро и бронзу в последний день этапа Кубка мира по художественной гимнастике
Отличные результаты
Украинская спортсменка Виктория Оноприенко завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан).
Наша спортсменка в упражнениях с булавами набрала 32,650 балла, что позволило ей занять вторую позицию.
Победу в секторе одержала представительница Болгарии Стилиана Николова (34,150), а ТОП 3 замкнула немка Дарья Варфоломеева.
А вот сборная Украины в составе Анастасии Возняк, Евы Мелещук, Марии Высочанской, Дианы Баевой, Дарьи Дуды и Елизаветы Аззы в упражнении с пятью обручами завоевала бронзовую награду. Наши девушки от судей получили 33 350 баллов.
Чемпионками стали представительницы Израиля (34,950), а серебро у китайской команды (34,650).
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