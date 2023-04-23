Украина берет серебро и бронзу в последний день этапа Кубка мира по художественной гимнастике

Украинская спортсменка Виктория Оноприенко завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан).

Наша спортсменка в упражнениях с булавами набрала 32,650 балла, что позволило ей занять вторую позицию.

Победу в секторе одержала представительница Болгарии Стилиана Николова (34,150), а ТОП 3 замкнула немка Дарья Варфоломеева.

А вот сборная Украины в составе Анастасии Возняк, Евы Мелещук, Марии Высочанской, Дианы Баевой, Дарьи Дуды и Елизаветы Аззы в упражнении с пятью обручами завоевала бронзовую награду. Наши девушки от судей получили 33 350 баллов.

Чемпионками стали представительницы Израиля (34,950), а серебро у китайской команды (34,650).