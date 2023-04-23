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Прометей – чемпион Украины по волейболу сезона 2022-2023

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Сезон завершен, чемпион известен

Прометей – чемпион Украины по волейболу сезона 2022-2023

https://prometeyvc.com

UA-Футбол
Новина українською

Волейбольный клуб "Прометей" (Каменское) стал победителем Суперліги-Будінвест сезона 2022/2023. В серии за чемпионство подопечные Андрея Левченко победили "Эпицентр-Подоляны".

Счет заключительного матча 3-2 (25-12; 13-25; 22-25; 25-22; 20-18) в пользу уже официальных победителей чемпионата. Благодаря сегодняшнему триумфу счет в серии стал 3-1, а проводить заключительный, пятый матч нет смысла.

"Прометей" впервые выиграл национальный чемпионат, в то время как его сегодняшний соперник триумфовал в прошлом сезоне, а в сезоне 2020/2021 был вторым.

Отметим, что рекордсменом по количеству побед в национальном чемпионате является харьковский "Локомотив". Команда занимала первую строчку 16 раз (последний сезон – 2016/2017).

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В статье: ВК Прометей
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