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Российских и белорусских картингистов не допускают к участию в этапе Европейского чемпионата

Другие виды
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Россияне продолжают оставаться в изоляции

Российских и белорусских картингистов не допускают к участию в этапе Европейского чемпионата

Фото: pravda.com.ua

Новина українською

Российские и белорусские гонщики не будут допущены к участию в этапе Европейского чемпионата по картингу, который пройдет в Чехии. Об этом пишет комиссия Международной автомобильной федерации (FIA).

"Мы были доложены, что российские и белорусские гонщики не будут допущены к участию в соревнованиях в Чешской Республике независимо от гражданства или их места жительства. Если что-то изменится, мы будем держать участников в курсе."

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В статье: ФИА
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Источник:
Xsport.ua

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