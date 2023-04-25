Российских и белорусских картингистов не допускают к участию в этапе Европейского чемпионата

Российские и белорусские гонщики не будут допущены к участию в этапе Европейского чемпионата по картингу, который пройдет в Чехии. Об этом пишет комиссия Международной автомобильной федерации (FIA).

"Мы были доложены, что российские и белорусские гонщики не будут допущены к участию в соревнованиях в Чешской Республике независимо от гражданства или их места жительства. Если что-то изменится, мы будем держать участников в курсе."