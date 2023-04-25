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Российских и белорусских картингистов не допускают к участию в этапе Европейского чемпионата
Россияне продолжают оставаться в изоляции
Фото: pravda.com.ua
Российские и белорусские гонщики не будут допущены к участию в этапе Европейского чемпионата по картингу, который пройдет в Чехии. Об этом пишет комиссия Международной автомобильной федерации (FIA).
"Мы были доложены, что российские и белорусские гонщики не будут допущены к участию в соревнованиях в Чешской Республике независимо от гражданства или их места жительства. Если что-то изменится, мы будем держать участников в курсе."
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Источник:Xsport.ua
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