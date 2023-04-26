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Марк Аллен обыграл Джека Джонса в четвертьфинале ЧМ по снукеру

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Он стал первым полуфиналистом

Марк Аллен обыграл Джека Джонса в четвертьфинале ЧМ по снукеру

Фото: snooker.by

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Марк Аллен, занимающий третье место в рейтинге лучших снукеристов мира, вырвал победу у валлийца Джека Джонса, находящегося на 52-й строчке мирового рейтинга, в четвертьфинале чемпионата мира по снукеру, проходящего в Шеффилде.

Матч завершился со счётом 13:10.

Марк Аллен стал первым известным полуфиналистом турнира.

В 1/2 финала спортсмен встретится с победителем матча Джон Хиггинс (Шотландия) — Марк Селби (Англия).

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