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Ольга Харлан: После этой Олимпиады я возьму паузу

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Спортсменка рассказала о своей карьере

Ольга Харлан: После этой Олимпиады я возьму паузу

Фото: Red Bull

Новина українською

Олимпийская чемпионка по фехтованию на сабле Ольга Харлан рассказала, что возьмет паузу после Олимпийских игр-2024.

"Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Уже больше шансов, что после этой Олимпиады я возьму паузу. Потому что после Токио это было незакрытым гештальтом. Тогда мне был 31 год. Еще можно выступать.

Три года я уходила в Париж. Потом началась война, никто не знал об этом, конечно. Знала, что будет тяжело, но не знала, что настолько, но не знала, что будет такой трэш».

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В статье: Ольга Харлан
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Источник:
XSport.ua

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