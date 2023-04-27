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Ольга Харлан: После этой Олимпиады я возьму паузу
Спортсменка рассказала о своей карьере
Фото: Red Bull
Олимпийская чемпионка по фехтованию на сабле Ольга Харлан рассказала, что возьмет паузу после Олимпийских игр-2024.
"Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Уже больше шансов, что после этой Олимпиады я возьму паузу. Потому что после Токио это было незакрытым гештальтом. Тогда мне был 31 год. Еще можно выступать.
Три года я уходила в Париж. Потом началась война, никто не знал об этом, конечно. Знала, что будет тяжело, но не знала, что настолько, но не знала, что будет такой трэш».
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