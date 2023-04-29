Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинская тяжелоатлетка Марущак сдала положительный тест на допинг
Нам грозит дисквалификация
https://prosportua.com
Украинская тяжелоатлетка Алина Марущак сдала положительный тест на допинг. В ее пробе был обнаружен гидрохлоротиазид (запретное вещество). Об этом сообщает Inside the Games.
Наша спортсменка сдавала тест 10 марта. Федерацию тяжелой атлетики Украины уведомили о временном отстранении спортсменки в начале апреля.
Отметим, что Марущак – чемпионка Европы и мира в весовой категории до 81 кг.
В декабре 2022 украинцев Руслана Кожакина и Богдана Тараненко отстранили от соревнований перед ЧМ по тяжелой атлетике из-за нарушения антидопинговых правил.
Если во всех трех случаях спортсменам присудят четырехлетнее отстранение, Украина может лишиться квот в тяжелой атлетике на Олимпийские игры-2024 в Париже.
Популярное сейчас
- У Баварии провели обыски из-за дела об отмывании денег русским олигархом
- Тоттенхэм определился, кого видит главным тренером, но есть несколько препятствий
- В Украину прибыли САУ Caesar из Дании
- Марк Аллен обыграл Джека Джонса в четвертьфинале ЧМ по снукеру
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО