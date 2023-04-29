Украинская тяжелоатлетка Марущак сдала положительный тест на допинг

Украинская тяжелоатлетка Алина Марущак сдала положительный тест на допинг. В ее пробе был обнаружен гидрохлоротиазид (запретное вещество). Об этом сообщает Inside the Games.

Наша спортсменка сдавала тест 10 марта. Федерацию тяжелой атлетики Украины уведомили о временном отстранении спортсменки в начале апреля.

Отметим, что Марущак – чемпионка Европы и мира в весовой категории до 81 кг.

В декабре 2022 украинцев Руслана Кожакина и Богдана Тараненко отстранили от соревнований перед ЧМ по тяжелой атлетике из-за нарушения антидопинговых правил.

Если во всех трех случаях спортсменам присудят четырехлетнее отстранение, Украина может лишиться квот в тяжелой атлетике на Олимпийские игры-2024 в Париже.