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Украинская тяжелоатлетка Марущак сдала положительный тест на допинг

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Нам грозит дисквалификация

Украинская тяжелоатлетка Марущак сдала положительный тест на допинг

https://prosportua.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинская тяжелоатлетка Алина Марущак сдала положительный тест на допинг. В ее пробе был обнаружен гидрохлоротиазид (запретное вещество). Об этом сообщает Inside the Games.

Наша спортсменка сдавала тест 10 марта. Федерацию тяжелой атлетики Украины уведомили о временном отстранении спортсменки в начале апреля.

Отметим, что Марущак – чемпионка Европы и мира в весовой категории до 81 кг.

В декабре 2022 украинцев Руслана Кожакина и Богдана Тараненко отстранили от соревнований перед ЧМ по тяжелой атлетике из-за нарушения антидопинговых правил.

Если во всех трех случаях спортсменам присудят четырехлетнее отстранение, Украина может лишиться квот в тяжелой атлетике на Олимпийские игры-2024 в Париже.

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