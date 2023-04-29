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Усик и Свитолина подарили личные вещи президенту Зеленскому. Фото

Другие виды
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Хорошие подарки

Усик и Свитолина подарили личные вещи президенту Зеленскому. Фото

ОПУ

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина подарила президенту Украины Владимиру Зеленскому личную ракетку. С ней наша спортсменка выиграла один из турниров. Об этом глава государства заявил в интервью Дмитрию Комарову.

"Это, кстати, Свитолина (подарок – прим), которая United 24 поддержала. Это ракетка победная, то есть все символы победы мне кто-то давал в пользование на время или навсегда."

Усик и Свитолина подарили личные вещи президенту Зеленскому. Фото - изображение 1

Также свой подарок сделал чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО).

"Мощная (рука – прим) как камень, такой символ-подарок мне от Усика."

Усик и Свитолина подарили личные вещи президенту Зеленскому. Фото - изображение 2

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В статье: Александр Усик Элина Свитолина Владимир Зеленский
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