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Усик и Свитолина подарили личные вещи президенту Зеленскому. Фото
Хорошие подарки
ОПУ
Украинская теннисистка Элина Свитолина подарила президенту Украины Владимиру Зеленскому личную ракетку. С ней наша спортсменка выиграла один из турниров. Об этом глава государства заявил в интервью Дмитрию Комарову.
"Это, кстати, Свитолина (подарок – прим), которая United 24 поддержала. Это ракетка победная, то есть все символы победы мне кто-то давал в пользование на время или навсегда."
Также свой подарок сделал чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО).
"Мощная (рука – прим) как камень, такой символ-подарок мне от Усика."
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