Украинский волейболист Станислав Макайда погиб под Бахмутом в бою с российскими захватчиками. Об этом сообщает Федерация волейбола Украины:

"Станислав с детства занимался спортом, но больше всего увлекся волейболом – для него это была не просто игра, волейбол был всей его жизнью. Выступал за ряд команд на районных, областных и всеукраинских соревнованиях" – говорится в сообщении.

Украинскому защитнику было 23 года. Он защищал наше государство в составе десантно-штурмового взвода 4-й десантно-штурмовой роты 2-го десантно-штурмового батальона воинской части А0224.