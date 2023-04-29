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Украинский волейболист Станислав Макайда погиб под Бахмутом

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Вечная память

Украинский волейболист Станислав Макайда погиб под Бахмутом

UA-Футбол
Новина українською

Украинский волейболист Станислав Макайда погиб под Бахмутом в бою с российскими захватчиками. Об этом сообщает Федерация волейбола Украины:

"Станислав с детства занимался спортом, но больше всего увлекся волейболом – для него это была не просто игра, волейбол был всей его жизнью. Выступал за ряд команд на районных, областных и всеукраинских соревнованиях" – говорится в сообщении.

Украинскому защитнику было 23 года. Он защищал наше государство в составе десантно-штурмового взвода 4-й десантно-штурмовой роты 2-го десантно-штурмового батальона воинской части А0224.

Напомним, что ранее украинский дзюдоист Паращук погиб в Бахмуте.

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В статье: волейбол
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