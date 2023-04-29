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Украинский волейболист Станислав Макайда погиб под Бахмутом
Вечная память
Украинский волейболист Станислав Макайда погиб под Бахмутом в бою с российскими захватчиками. Об этом сообщает Федерация волейбола Украины:
"Станислав с детства занимался спортом, но больше всего увлекся волейболом – для него это была не просто игра, волейбол был всей его жизнью. Выступал за ряд команд на районных, областных и всеукраинских соревнованиях" – говорится в сообщении.
Украинскому защитнику было 23 года. Он защищал наше государство в составе десантно-штурмового взвода 4-й десантно-штурмовой роты 2-го десантно-штурмового батальона воинской части А0224.
Напомним, что ранее украинский дзюдоист Паращук
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