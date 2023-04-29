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Ольга Харлан берет бронзу на Гран-при в Сеуле
Молодчина, поздравляем
Фото: Red Bull
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзовую награду на Гран-при в Сеуле (Южная Корея).
В матче 1/4 финала наша спортсменка одолела представительницу Венгрии Анну Мартин, а в полуфинале уступила фехтовальщице из Франции Саре Бальцер.
Отметим, что Ольга завоевала уже 27-ю медаль в карьере на этапах Гран-при.
В Сеуле также соревновались Андрей Ягодка (9-16 место), проигравший в 1/8 финала, и Юрий Цап (проигравший в 1/32 финала).
Напомним, что ранее Марта Костюк
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