Ольга Харлан берет бронзу на Гран-при в Сеуле

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзовую награду на Гран-при в Сеуле (Южная Корея).

В матче 1/4 финала наша спортсменка одолела представительницу Венгрии Анну Мартин, а в полуфинале уступила фехтовальщице из Франции Саре Бальцер.

Отметим, что Ольга завоевала уже 27-ю медаль в карьере на этапах Гран-при.

В Сеуле также соревновались Андрей Ягодка (9-16 место), проигравший в 1/8 финала, и Юрий Цап (проигравший в 1/32 финала).