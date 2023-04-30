Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ольга Харлан о родителях: Они готовились к ядерной войне
Все мы иногда к ней готовимся
Украинская фехтовальщица Ольга Харалан рассказала, как ее родители пережили первые дни войны. Соответствующее интервью она дала каналу ВДОМА:
"Родители у себя дома, они сразу сказали, что уедут из Николаева, только если рашисты зайдут в город. Никакие бомбы, спят в подвалах. Чтобы ты понимала, они готовились к ядерной войне.
Когда все начали об этом говорить, я иду на тренировку и разговариваю с мамой. Кладу трубку и думаю: "Я, жесть, разговариваю с мамой о ядерной войне. Серьезно? Что вообще происходит?".
И ты понимаешь, что это реальность. Мама говорит: "Ну, мы то купили, то купили". Я в шоке сижу, а она на расслабоне" – сказала Ольга.
Напомним, что ранее Харлан
Популярное сейчас
- Шикарный победный гол на 101-й минуте. Оболонь – Карпаты 1:2. Видео голов и обзор матча
- Забивные защитники Динамо и идеальный форвард Зари. Символическая сборная 23-го тура УПЛ
- Президент Оболони: Судьи не дали нам сыграть второй тайм
- Украинская тяжелоатлетка Марущак сдала положительный тест на допинг
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО
- Шикарная топлесс-модель и фанатка МЮ в отчаянии после разгрома от Севильи. ФОТО