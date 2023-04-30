Ольга Харлан о родителях: Они готовились к ядерной войне

Украинская фехтовальщица Ольга Харалан рассказала, как ее родители пережили первые дни войны. Соответствующее интервью она дала каналу ВДОМА:

"Родители у себя дома, они сразу сказали, что уедут из Николаева, только если рашисты зайдут в город. Никакие бомбы, спят в подвалах. Чтобы ты понимала, они готовились к ядерной войне.

Когда все начали об этом говорить, я иду на тренировку и разговариваю с мамой. Кладу трубку и думаю: "Я, жесть, разговариваю с мамой о ядерной войне. Серьезно? Что вообще происходит?".

И ты понимаешь, что это реальность. Мама говорит: "Ну, мы то купили, то купили". Я в шоке сижу, а она на расслабоне" – сказала Ольга.