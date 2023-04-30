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Международная федерация каноэ вернула россиян и белорусов к соревнованиям
Работают российские деньги, открывайте карманы, демократы
Международная федерация каноэ позволила россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях. Об этом идет речь на сайте организации.
"Решение было принято после широких консультаций в международном сообществе гребцов на каноэ и рассмотрении беспокойства, высказанного организаторами соревнований.
Будет создана независимая комиссия для рассмотрения всех заявок российских и белорусских спортсменов, желающих выступать как нейтральные спортсмены. График их включения в соревнования будет определен после того, как эта независимая комиссия установит правила и положения, необходимые для рассмотрения соответствия спортсмена требованиям и после подтверждения антидопинговых процедур Международным агентством тестирования (ITA).
ICF приняла меры для беспокойства, высказанного ключевыми заинтересованными сторонами и организационными комитетами, чтобы принять дополнительные меры для безопасной организации соревнований и безопасности спортсменов.
Совет ICF сохранит запрет для всех российских и белорусских официальных лиц. Официальным лицам не будет позволено заседать в любом качестве или присутствовать на мероприятиях ICF.
Решение ICF демонстрирует приверженность соблюдению принципов спорта, одновременно осуждая действия правительств россии и белоруссии в Украине. ICF будет продолжать работать над поддержкой гребли на каноэ в Украине, обеспечивая при этом уважение к автономии спорта" – говорится в сообщении.
Напомним, что сборная Украины по дзюдо официально
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