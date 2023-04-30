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Дин Лижень из Китая обыграл россиянина в матче за шахматную корону
Поединок между шахматистами затянулся
Фото: Getty Images
В Астане (Казахстан), 29-го апреля завершились 14 классических партий между Дин Лижень из Китая и россиянином Яном Непомнящим, выступавшим под флагом FIDE. Счет в матче остался ничейным - 7:7. 30 апреля состоялся тай-брейк, с укороченным контролем времени.
Три партии тай-брейка завершились вничью. Четвертую партию выиграл Дин Лижень, играя черными фигурами и завоевал шахматную корону в непростой игре.
Призовой фонд составляет 2 млн евро. Он будет разделен в пользу победителя в пропорции 55:45.
Матч за титул чемпиона мира по шахматам
Астана (Казахстан)
Дин Лижень (Китай) - Ян Непомнящий (FIDE) - 9.5:8.5 (общий счет)
Тай-брейк - 2,5:1.5
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