Илья Ковтун стал победителем двух зачетов Кубка мира

19-летний украинский гимнаст Илья Ковтун выиграл этапы Кубка мира по спортивной гимнастике в параллельных брусьях и перекладине.

Спортсмен получил золото в свободных упражнениях, параллельных брусьях и перекладине, а также стал бронзовым призером в упражнениях на коне.

В 2021 году Ковтун был первым в зачетах в свободных упражнениях, упражнениях на лошади и параллельных брусьях, в 2022 году – в параллельных брусьях.