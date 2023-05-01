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Илья Ковтун стал победителем двух зачетов Кубка мира
Украинец не сбрасывает оборотов
фото - xsport.ua
19-летний украинский гимнаст Илья Ковтун выиграл этапы Кубка мира по спортивной гимнастике в параллельных брусьях и перекладине.
Спортсмен получил золото в свободных упражнениях, параллельных брусьях и перекладине, а также стал бронзовым призером в упражнениях на коне.
В 2021 году Ковтун был первым в зачетах в свободных упражнениях, упражнениях на лошади и параллельных брусьях, в 2022 году – в параллельных брусьях.
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Источник:Tribuna
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