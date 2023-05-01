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Илья Ковтун стал победителем двух зачетов Кубка мира

Другие виды
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Украинец не сбрасывает оборотов

Илья Ковтун стал победителем двух зачетов Кубка мира

фото - xsport.ua

Новина українською

19-летний украинский гимнаст Илья Ковтун выиграл этапы Кубка мира по спортивной гимнастике в параллельных брусьях и перекладине.

Спортсмен получил золото в свободных упражнениях, параллельных брусьях и перекладине, а также стал бронзовым призером в упражнениях на коне.

В 2021 году Ковтун был первым в зачетах в свободных упражнениях, упражнениях на лошади и параллельных брусьях, в 2022 году – в параллельных брусьях.

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В статье: Илья Ковтун
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Источник:
Tribuna

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