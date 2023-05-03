Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Международный союз велосипедистов допустил до соревнований россиян
Правда под нейтральным прапором
Руководство Международного союза велосипедистов (UCI) приняло решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе, пишет пресс-служба организации.
Изменения вступят в силу с 1 июня.
Решение было принято на заседании UCI, которое проходит со 2 по 4 мая в Кальяри (Италия). Также было принято решение о запрете регистрации любых мероприятий на территории России и Белоруссии и непризнание любой заявки на проведение Кубка или чемпионата мира в этих странах.
Популярное сейчас
- Шахтер, Днепр-1 и Заря идут без осечек. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Арбитр не засчитал чистый гол Миная в ворота Шахтера
- Фанат-призрак, пес укусил вратаря и… Таврия. О легендарной победе в истории Чили
- Усик и Свитолина подарили личные вещи президенту Зеленскому. Фото
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО