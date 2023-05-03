Международный союз велосипедистов допустил до соревнований россиян

Руководство Международного союза велосипедистов (UCI) приняло решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе, пишет пресс-служба организации.

Изменения вступят в силу с 1 июня.

Решение было принято на заседании UCI, которое проходит со 2 по 4 мая в Кальяри (Италия). Также было принято решение о запрете регистрации любых мероприятий на территории России и Белоруссии и непризнание любой заявки на проведение Кубка или чемпионата мира в этих странах.