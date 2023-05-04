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Международная федерация тяжелой атлетики может запретить спортсменам выходить с флагами на награждение
Все из-за конфликта на юниорском ЧЕ-2022
фото из свободных источников
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) запретит спортсменам выходить на подиумы с государственными флагами во время торжественных спортивных церемоний. Об этом рассказал президент IWF Мохаммед Джалуд.
"Мы являемся спортом, мы представляем мир, а не ссоры и споры относительно того, кто лучше. Мы приняли во внимание то, что произошло в Ереване, когда обсуждали это решение".
Инцидент в Албании? Мы не хотим, чтобы атлеты на маленьком подиуме толкали свои флаги впереди друг друга - это не спорт", - сказал Джалуд.
На юниорском ЧЕ-2022 в Албании атлет из Турции Эмре Озтюрк пытался перекрыть армянский флаг Гарика Карапетяна своим государственным флагом.
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