Международная федерация тяжелой атлетики может запретить спортсменам выходить с флагами на награждение

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) запретит спортсменам выходить на подиумы с государственными флагами во время торжественных спортивных церемоний. Об этом рассказал президент IWF Мохаммед Джалуд.

"Мы являемся спортом, мы представляем мир, а не ссоры и споры относительно того, кто лучше. Мы приняли во внимание то, что произошло в Ереване, когда обсуждали это решение".

Инцидент в Албании? Мы не хотим, чтобы атлеты на маленьком подиуме толкали свои флаги впереди друг друга - это не спорт", - сказал Джалуд.

На юниорском ЧЕ-2022 в Албании атлет из Турции Эмре Озтюрк пытался перекрыть армянский флаг Гарика Карапетяна своим государственным флагом.