  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Международная федерация тяжелой атлетики может запретить спортсменам выходить с флагами на награждение
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Международная федерация тяжелой атлетики может запретить спортсменам выходить с флагами на награждение

Другие виды
(1 голосов)

Все из-за конфликта на юниорском ЧЕ-2022

Международная федерация тяжелой атлетики может запретить спортсменам выходить с флагами на награждение

фото из свободных источников

Новина українською

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) запретит спортсменам выходить на подиумы с государственными флагами во время торжественных спортивных церемоний. Об этом рассказал президент IWF Мохаммед Джалуд.

"Мы являемся спортом, мы представляем мир, а не ссоры и споры относительно того, кто лучше. Мы приняли во внимание то, что произошло в Ереване, когда обсуждали это решение".

Инцидент в Албании? Мы не хотим, чтобы атлеты на маленьком подиуме толкали свои флаги впереди друг друга - это не спорт", - сказал Джалуд.

На юниорском ЧЕ-2022 в Албании атлет из Турции Эмре Озтюрк пытался перекрыть армянский флаг Гарика Карапетяна своим государственным флагом.

По теме
yellow-arrow
Международный союз велосипедистов допустил до соревнований россиян
yellow-arrow
Уникальное сочетание: в Киеве прошел очередной турнир шахматы+футбол
yellow-arrow
Россия окончательно перешла из Европейской федерации шахмат в Азиатскую
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: тяжелая атлетика
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде