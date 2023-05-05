Илья Ковтун: Меня мотивирует несокрушимость наших воинов

Гимнаст сборной Украины Илья Ковтун в интервью XSPORT рассказал, как он стал лидером в сборной Украины и что его мотивирует во время соревнований.

Тебя, думаю, с уверенностью можно назвать лидером мужской сборной Украины. Вы согласны с таким своим статусом?

Лидер сборной Украины? Мы с тренером никогда не претендовали на подобный статус. Однако ничего плохого нет в том, что мы много работаем и сегодня имеем такой результат для нашей команды и для нашей несокрушимой Украины!

Как говорит Ирина Владимировна, я всегда был командным спортсменом, о чем свидетельствует наша работа, не смотря ни на что и ни на кого. Если вы внимательно наблюдали, то я всегда поддерживаю всю команду, болею за каждого и стараюсь помочь всем максимально. То же делает и Игорь Радивилов, он очень помогал команде и мне лично не только в первый день соревнований, но и в финалах.

Разве в команде необходимо бороться за лидерство? Разве это сейчас уместно в такие сложные времена? У нас идет война и есть с кем бороться, кого преодолевать и показать свое я. А в спорте, я считаю, каждому нужно максимально делать свою работу и вместе выходить и побеждать, а не кричать: "Я – лидер" или "Ты – лидер!" Это вообще не уместно, тем более сейчас. Человечество, трудолюбие и сплоченность украинского народа вместе с жаждой общей победы – вот что главное!

Мотивирует ли тебя такой статус развиваться каждый день и показывать лучшие результаты?

Меня мотивирует несокрушимость наших воинов и непоколебимость нашего народа. Каждый выполняет свою работу на своем фронте в общих целях – нашей Победы! Поэтому и я, вместе с тренером на нашем фронте, должны идти дальше и вперед для команды и для Украины!