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Плавание. Украинцы Середа и Болюх завоевали серебро на этапе Кубка мира в Монреале

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Прекрасные прыжки, поздравляем

Плавание. Украинцы Середа и Болюх завоевали серебро на этапе Кубка мира в Монреале

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинские спортсмены Алексей Середа и Кирилл Болюх стали вторыми на этапе Кубка мира, что проходит в Монреале (Канада).

Наши соотечественники в синхронных прыжках с вышки (10 метров) в итоге набрали 412,74 балла. Первыми стали представители Китая Янг Хао и Лян Чжунчжи (456,72), а ТОП 3 замкнули прыгуны из Великобритании (403,98).

Напомним, что на предыдущем этапе Кубка мира в китайском Сиане украинские спортсмены завоевали 2 награды (серебро Середи в одиночном выступлении и бронза дуэта Середа/Болюх).

Плавание. Украинцы Середа и Болюх завоевали серебро на этапе Кубка мира в Монреале - изображение 1
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В статье: прыжки в воду Алексей Середа
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