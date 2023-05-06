Плавание. Украинцы Середа и Болюх завоевали серебро на этапе Кубка мира в Монреале

Украинские спортсмены Алексей Середа и Кирилл Болюх стали вторыми на этапе Кубка мира, что проходит в Монреале (Канада).

Наши соотечественники в синхронных прыжках с вышки (10 метров) в итоге набрали 412,74 балла. Первыми стали представители Китая Янг Хао и Лян Чжунчжи (456,72), а ТОП 3 замкнули прыгуны из Великобритании (403,98).

Напомним, что на предыдущем этапе Кубка мира в китайском Сиане украинские спортсмены завоевали 2 награды (серебро Середи в одиночном выступлении и бронза дуэта Середа/Болюх).