Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Плавание. Украинцы Середа и Болюх завоевали серебро на этапе Кубка мира в Монреале
Прекрасные прыжки, поздравляем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские спортсмены Алексей Середа и Кирилл Болюх стали вторыми на этапе Кубка мира, что проходит в Монреале (Канада).
Наши соотечественники в синхронных прыжках с вышки (10 метров) в итоге набрали 412,74 балла. Первыми стали представители Китая Янг Хао и Лян Чжунчжи (456,72), а ТОП 3 замкнули прыгуны из Великобритании (403,98).
Напомним, что на предыдущем этапе Кубка мира в китайском Сиане украинские спортсмены завоевали 2 награды (серебро Середи в одиночном выступлении и бронза дуэта Середа/Болюх).
Популярное сейчас
- "Стоим!" Россияне засыпали Бахмут фосфорными бомбами. ВИДЕО
- Первый номер Тоттенхэма выбыл до конца сезона из-за травмы
- Встреча прямых конкурентов. Борнмут – Челси. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 06.05.2023
- Международная федерация тяжелой атлетики может запретить спортсменам выходить с флагами на награждение
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО