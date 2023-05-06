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Украинка Федина завоевала серебро на этапе Кубка мира по артистическому плаванию
Поздравляем с отличным выступлением
Фото: Апостроф
Украинская спортсменка Марта Федина завоевала серебро на этапе Кубка мира по артистическому плаванию. Соревнования прошли в городе Монпелье (Франция).
Наша соотечественница по итогам своего выступления набрала 263,3083 балла, что позволило ей подняться на вторую строчку пьедестала почета.
Это первая медаль для Украины на втором этапе КС.
Артистическое плавание
Соло, техническая программа
1. Юкико Инуи (Япония) – 282.2583
2. Марта Федина (Украина) – 263.3083
3. Ирис Тио Касас (Испания) – 254.6542
Напомним, что ранее украинцы Середа и Болюх
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