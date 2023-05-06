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Международная федерация гольфа допустила россиян и белорусов к соревнованиям

Другие виды
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Международная федерация гольфа допустила россиян и белорусов к соревнованиям

UA-Футбол
Новина українською

Международная федерация гольфа разрешила россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Также организация ввела ряд ограничений. Об этом говорится на сайте IGF:

– О возвращении команд спортсменов с российским или белорусским паспортом не может быть и речи.

– Спортсмены с российским или белорусским паспортом должны участвовать только как индивидуальные нейтральные спортсмены.

– Любой такой индивидуальный нейтральный спортсмен, как и все остальные спортсмены-участники, должен отвечать всем применяемым к ним антидопинговым требованиям, как указано в антидопинговых правилах IGF.

– Никакой флаг, гимн, цвет или другие идентификационные знаки этих стран нельзя демонстрировать на любом спортивном мероприятии или встрече.

– Спортсмены, активно поддерживающие войну, не могут участвовать. Вспомогательный персонал, активно поддерживающий войну, не может участвовать.

– Спортсмены, находящиеся на контракте с российскими или белорусскими военными органами или органами национальной безопасности, не могут участвовать в соревнованиях. Вспомогательный персонал, находящийся на контракте с российскими или белорусскими военными или службами национальной безопасности, не может участвовать.

Также федерация выразила свою солидарность с игроками Украины и обязалась помогать им всеми способами.

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В статье: гольф
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