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Артистическое плавание. Украинский дуэт сестер Алексиевых стал победителем этапа Кубка мира в произвольной программе
Поздравляем с победой
Фото: УНИАН
Дуэт украинских синхронисток Марины и Владиславы Алексиевых завоевал золотую награду на втором этапе Кубка мира, что проходит в эти дни в Монпелье (Франция)
В произвольной программе нашим спортсменкам не было равных. По итогам своего выступления они набрали 370,2791 балла, что позволило украинкам подняться на первую ступеньку пьедестала почета.
Серебро досталось представительницам Японии Моэ Хига и Маширо Ясунага (334,0125), а ТОП 3 замкнули синхронистки из Великобритании Кейт Шортман и Изабель Торп (324,3958).
По итогам второго этапа Кубка мира Украина завоевала 2 награды (золото и серебро).
Напомним, что ранее Марта Федина завоевала
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