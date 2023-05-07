Артистическое плавание. Украинский дуэт сестер Алексиевых стал победителем этапа Кубка мира в произвольной программе

Дуэт украинских синхронисток Марины и Владиславы Алексиевых завоевал золотую награду на втором этапе Кубка мира, что проходит в эти дни в Монпелье (Франция)

В произвольной программе нашим спортсменкам не было равных. По итогам своего выступления они набрали 370,2791 балла, что позволило украинкам подняться на первую ступеньку пьедестала почета.

Серебро досталось представительницам Японии Моэ Хига и Маширо Ясунага (334,0125), а ТОП 3 замкнули синхронистки из Великобритании Кейт Шортман и Изабель Торп (324,3958).

По итогам второго этапа Кубка мира Украина завоевала 2 награды (золото и серебро).