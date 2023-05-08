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Украина добыла серебро впервые в истории на чемпионате Европы по брейкингу
Отличный результат
Сборная Украины по брейкдайсингу завершила выступление на чемпионате Европы-2023.
Впервые в истории представитель Украины поднялся на подиум, а в топ-8 лучших было сразу три украинца, что является лучшим результатом в истории.
В 1/4 финала прошли Александр Гатын-Лозинский, Екатерина Павленко и Анна Пономаренко, а в полуфинал – только Анна Пономаренко.
В полуфинале она победила итальянку Anti. В финале Анна уступила 15-летней представительнице Литвы Доминике Nicka Баневич. В итоге 27-летняя Анна Stefani Пономаренко завоевала "серебро" чемпионата Европы-2023 и автоматически попала на Европейские игры.
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