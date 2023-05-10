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Даниил Боснюк добыл серебро на международном турнире в Мексике

Другие виды
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Украинец добрался до финала

Даниил Боснюк добыл серебро на международном турнире в Мексике

Фото: Фейсбук

Новина українською

Украинский бадминтонист Даниил Боснюк занял второе место на международном турнире Mexican International Challengе в Гвадалахаре (Мексика).

В финале, он уступил Яну Лоуди из Чехии.

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