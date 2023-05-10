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Елена Костевич взяла серебро в Кубке мира по спортивной стрельбе
Украинка была близка к золотой награде
Украинка Елена Костевич завоевала серебро на этапе Кубка мира по спортивной стрельбе. Соревнования проходят в столице Азербайджана (Баку).
В общей сложности Костевич набрала 240,6 очка и уступила только Анне Коракаки из Греции.
Это первая медаль Костевич на КС-2023 и вторая награда для Украины на соревнованиях в Азербайджане.
Кубок мира по стрельбе. Финал. Пневматический пистолет, 10м.
1. Анна Коракаки (Греция) - 241,3 очка
2. Елена Костевич (Украина) - 240,6
3. Ритм Сангван (Индия) - 219,1
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