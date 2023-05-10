Елена Костевич взяла серебро в Кубке мира по спортивной стрельбе

Украинка Елена Костевич завоевала серебро на этапе Кубка мира по спортивной стрельбе. Соревнования проходят в столице Азербайджана (Баку).

В общей сложности Костевич набрала 240,6 очка и уступила только Анне Коракаки из Греции.

Это первая медаль Костевич на КС-2023 и вторая награда для Украины на соревнованиях в Азербайджане.

Кубок мира по стрельбе. Финал. Пневматический пистолет, 10м.

1. Анна Коракаки (Греция) - 241,3 очка

2. Елена Костевич (Украина) - 240,6

3. Ритм Сангван (Индия) - 219,1