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Елена Костевич взяла серебро в Кубке мира по спортивной стрельбе

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Украинка была близка к золотой награде

Елена Костевич взяла серебро в Кубке мира по спортивной стрельбе

Новина українською

Украинка Елена Костевич завоевала серебро на этапе Кубка мира по спортивной стрельбе. Соревнования проходят в столице Азербайджана (Баку).

В общей сложности Костевич набрала 240,6 очка и уступила только Анне Коракаки из Греции.

Это первая медаль Костевич на КС-2023 и вторая награда для Украины на соревнованиях в Азербайджане.

Кубок мира по стрельбе. Финал. Пневматический пистолет, 10м.

1. Анна Коракаки (Греция) - 241,3 очка

2. Елена Костевич (Украина) - 240,6

3. Ритм Сангван (Индия) - 219,1

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В статье: Елена Костевич
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Источник:
Tribuna

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