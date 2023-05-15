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Дмитрий Теременко стал чемпионом Франции в составе Тура

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Украинец принес команде 9 очков

Дмитрий Теременко стал чемпионом Франции в составе Тура

Фото: obozrevatel

Новина українською

Дмитрий Теременко стал чемпионом Франции в составе "Тура".

В финальном противостоянии "Тур" одолел "Шомон". После поражения 0:3 на выезде "Тур" с таким же результатом (25:16, 25:16, 27:25) победил дома.

Теременко решающую игру провел в основном составе, принес команде 9 очков (6 – в атаке, 2 – блоком, 1 – эйс).

Теперь Дмитрий присоединится к сборной Украины, которая 25 мая стартует в Золотой Евролиге.

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