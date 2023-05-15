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Дмитрий Теременко стал чемпионом Франции в составе Тура
Украинец принес команде 9 очков
Фото: obozrevatel
Дмитрий Теременко стал чемпионом Франции в составе "Тура".
В финальном противостоянии "Тур" одолел "Шомон". После поражения 0:3 на выезде "Тур" с таким же результатом (25:16, 25:16, 27:25) победил дома.
Теременко решающую игру провел в основном составе, принес команде 9 очков (6 – в атаке, 2 – блоком, 1 – эйс).
Теперь Дмитрий присоединится к сборной Украины, которая 25 мая стартует в Золотой Евролиге.
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