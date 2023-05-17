Сборная Украины по тхеквондо не выступит на ЧМ-2023

Сборная Украины по тхэквондо пропустит чемпионат мира, который состоится с 29 мая по 6 июня в Баку. Об этом рассказал тренер и вице-президент украинской федерации тхэквондо Сергей Васильченко в эксклюзивном комментарии для Суспильне Спорт.

"Там уже заявлены россияне и белорусы. Сначала в заявке была такая графа, как "Not National", то есть нет национальности, так хитро-мудро они сделали. Администратор сайта какой-то уже по своему требованию может заполнить этот список. То есть они сначала сделали без национальности" графу, а теперь уже видно, что зарегистрированы спортсмены из стран-агрессорок. Некоторые из них военнослужащие. Сейчас собираем факты для подтверждения этого. Таким образом, на мировое первенство команда не едет".

"Не могу сказать, какая там была комиссия. Было что-то, когда Всемирная федерация принимала это решение, но что именно, я, к сожалению, не знаю", - добавил вице-президент украинской федерации.