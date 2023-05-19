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Сборная Украины по художественной гимнастике занимает второе место на ЧЕ

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Наша команда может завершить соревнования на второй строчке

Сборная Украины по художественной гимнастике занимает второе место на ЧЕ

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В Баку проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Сборная Украины набрала 247,700 баллов.

20 мая в общий балл будут добавлены квалификационные оценки сборных команд в групповых упражнениях.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике

Баку, Азербайджан

1. Болгария – 256,450

2. Украина – 247,700

3. Германия – 241,150

4. Израиль – 242,900

5. Италия – 242,000

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