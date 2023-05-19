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Сборная Украины по художественной гимнастике занимает второе место на ЧЕ
Наша команда может завершить соревнования на второй строчке
В Баку проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике.
Сборная Украины набрала 247,700 баллов.
20 мая в общий балл будут добавлены квалификационные оценки сборных команд в групповых упражнениях.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике
Баку, Азербайджан
1. Болгария – 256,450
2. Украина – 247,700
3. Германия – 241,150
4. Израиль – 242,900
5. Италия – 242,000
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