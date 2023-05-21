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Украинка Оноприенко взяла золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

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Молодчина, поздравляем

Украинка Оноприенко взяла золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

facebook.com/team.ukraine.rg

UA-Футбол
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Украинская спортсменка Виктория Оноприенко победила на чемпионате Европы 2023 по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Баку (Азербайджан).

Представительнице нашей команды не было равных в упражнениях с обручем.

По результатам своего выступления она получила от судей 33.250 балла, что позволило оставить позади всех конкуренток.

Серебро досталось Аде Асе Кац (Израиль), а замкнула ТОП 3 представительница Болгарии Боряна Калейн.

Отметим, что эта медаль стала первой для Оноприенко в личных выступлениях на уровне чемпионатов Европы.

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В статье: Виктория Оноприенко
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