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Украинка Оноприенко взяла золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
Молодчина, поздравляем
facebook.com/team.ukraine.rg
Украинская спортсменка Виктория Оноприенко победила на чемпионате Европы 2023 по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Баку (Азербайджан).
Представительнице нашей команды не было равных в упражнениях с обручем.
По результатам своего выступления она получила от судей 33.250 балла, что позволило оставить позади всех конкуренток.
Серебро досталось Аде Асе Кац (Израиль), а замкнула ТОП 3 представительница Болгарии Боряна Калейн.
Отметим, что эта медаль стала первой для Оноприенко в личных выступлениях на уровне чемпионатов Европы.
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