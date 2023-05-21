Украинка Оноприенко взяла золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Украинская спортсменка Виктория Оноприенко победила на чемпионате Европы 2023 по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Баку (Азербайджан).

Представительнице нашей команды не было равных в упражнениях с обручем.

По результатам своего выступления она получила от судей 33.250 балла , что позволило оставить позади всех конкуренток.

Серебро досталось Аде Асе Кац (Израиль), а замкнула ТОП 3 представительница Болгарии Боряна Калейн.

Отметим, что эта медаль стала первой для Оноприенко в личных выступлениях на уровне чемпионатов Европы.