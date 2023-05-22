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FIG отстранила россиян от соревнований ещё на два месяца
Отличное решение
Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе сообщил, что организация продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от турниров.
Слова Ватанабе insidethegames.biz.
"У нас есть восемь дисциплин, все имеют разное управление, и мы должны найти критерии нейтральности, подходящие для всех восьми. Мы не можем определить критерии нейтралитета на следующий день, поэтому нам нужно время. Если сегодня мы что-то решим, а завтра примем другое решение, это не хорошо для спортсменов. Поэтому через два месяца мы решим, какие идеальные условия нейтралитета".
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