Украинские фехтовальщицы получили первую в истории награду на молодежном чемпионате Европы

Ольга Сопит, Алина Полозюк, Кристина Петрова и Надежда Миронюк завоевали серебряную медаль на молодежном чемпионате Европы по фехтованию. Эта награда стала третьей в копилке национальной команды.

Напомним, что соревнования проходят в Будапеште. В финале украинки уступили соперницам из Франции (28:45).

Стоит отметить, что эта награда стала первой в истории для сборной Украины на молодежных чемпионатах Европы.