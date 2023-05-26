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Украинские фехтовальщицы получили первую в истории награду на молодежном чемпионате Европы

Другие виды
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Историческое достижение

Украинские фехтовальщицы получили первую в истории награду на молодежном чемпионате Европы

Фото: Національна федерація фехтування України

Новина українською

Ольга Сопит, Алина Полозюк, Кристина Петрова и Надежда Миронюк завоевали серебряную медаль на молодежном чемпионате Европы по фехтованию. Эта награда стала третьей в копилке национальной команды.

Напомним, что соревнования проходят в Будапеште. В финале украинки уступили соперницам из Франции (28:45).

Стоит отметить, что эта награда стала первой в истории для сборной Украины на молодежных чемпионатах Европы.

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