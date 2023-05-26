Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинские фехтовальщицы получили первую в истории награду на молодежном чемпионате Европы
Историческое достижение
Фото: Національна федерація фехтування України
Ольга Сопит, Алина Полозюк, Кристина Петрова и Надежда Миронюк завоевали серебряную медаль на молодежном чемпионате Европы по фехтованию. Эта награда стала третьей в копилке национальной команды.
Напомним, что соревнования проходят в Будапеште. В финале украинки уступили соперницам из Франции (28:45).
Стоит отметить, что эта награда стала первой в истории для сборной Украины на молодежных чемпионатах Европы.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Неопытность Зари и Днепра-1 отправляет судьбу золота в руки Шахтеру. Судейство? Плохое, для всех
- "Он такой тяжелый и тугой с мячом". Экс-капитан МЮ – про Мудрика
- Ванат, Кочергин, Кривцов и другие. Опубликована заявка сборной Украины на июньские матчи
- Белодед, Халматов и Лесюк выбороли три медали на турнире Upper Austria Grand Prix 2023
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн