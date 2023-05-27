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Владимир и Виталий Кличко поздравили киевлян с днем города. Видео

Другие виды
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С днем рождения, столица

Владимир и Виталий Кличко поздравили киевлян с днем города. Видео

instagram.com/klitschko

UA-Футбол
Новина українською

Легенды мирового бокса Виталий и Владимир Кличко поздравили жителей Киева с Днем рождения столицы. Соответствующий пост городской голова разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри нецензурно высказался об Усике.

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В статье: Кличко
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