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Владимир и Виталий Кличко поздравили киевлян с днем города. Видео
С днем рождения, столица
instagram.com/klitschko
Легенды мирового бокса Виталий и Владимир Кличко поздравили жителей Киева с Днем рождения столицы. Соответствующий пост городской голова разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Тайсон Фьюри
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