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Олег Верняев: Мы работаем и радует, что есть прогресс. Видео

Другие виды
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Удачи, чемпион

Олег Верняев: Мы работаем и радует, что есть прогресс. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст Олег Верняев поделился со своими поклонниками видео с тренировки. Наш спортсмен набирает форму после возвращения в большой спорт. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что с ноября 2020 года Олег не выступает на международных соревнованиях. Украинца обвинили в употреблении допинга – обнаружили в организме остатки мельдония. Дисквалификация была рассчитана на 4-летний срок, однако позже ее пересмотрели и изменили наказание на 2,5 года.

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В статье: Олег Верняев
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