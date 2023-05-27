Олег Верняев: Мы работаем и радует, что есть прогресс. Видео

Украинский гимнаст Олег Верняев поделился со своими поклонниками видео с тренировки. Наш спортсмен набирает форму после возвращения в большой спорт. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что с ноября 2020 года Олег не выступает на международных соревнованиях. Украинца обвинили в употреблении допинга – обнаружили в организме остатки мельдония. Дисквалификация была рассчитана на 4-летний срок, однако позже ее пересмотрели и изменили наказание на 2,5 года.