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Олег Верняев: Мы работаем и радует, что есть прогресс. Видео
Удачи, чемпион
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский гимнаст Олег Верняев поделился со своими поклонниками видео с тренировки. Наш спортсмен набирает форму после возвращения в большой спорт. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что с ноября 2020 года Олег не выступает на международных соревнованиях. Украинца обвинили в употреблении допинга – обнаружили в организме остатки мельдония. Дисквалификация была рассчитана на 4-летний срок, однако позже ее пересмотрели и изменили наказание на 2,5 года.
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