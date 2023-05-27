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Мужская и женская сборные Украины по волейболу одолели своих соперников рамках Золотой Евролиги 2023

Другие виды
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Мужчины обыграли Северную Македонию, женщины - Венгрию

Мужская и женская сборные Украины по волейболу одолели своих соперников рамках Золотой Евролиги 2023

Фото: cev.eu

Новина українською

Сегодня мужская национальная сборная Украины по волейболу одержала победу в стартовом поединке группового раунда Золотой Евролиги 2023. Подопечные Угиса Крастиньша одолели сборную Северной Македонии в трех сетах.

Следующий матч команда проведет 31 мая в Лодзи. Наша сборная сыграет против Хорватии.

Золотая Евролига-2023. Групповой этап. Группа В

27 мая, 1 тур. Лодзь, Польша

Украина - Северная Македония - 3:0 (25:21, 25:22, 25:11)

Также сегодня выиграла и женская сборная. Украинские волейболистки одержали победу над командой Венгрии со счетом 3:1 в рамках Золотой Евролиги 2023 в Будапеште.

28 мая, в 18:30 по киевскому времени женская сборная сыграет следующий матч.

27 мая, Золотая Евролига-2023. Женщины. Группа С

Будапешт, Венгрия

Венгрия - Украина - 1:3 (25:22, 25:27, 9:25, 23:25, 23:25)

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В статье: сборная Украины по волейболу Золотая евролига по волейболу женская сборная Украины по волейболу
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