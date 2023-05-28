  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Женская сборная Украины одержала вторую победу в рамках Золотой Евролиги 2023
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Женская сборная Украины одержала вторую победу в рамках Золотой Евролиги 2023

Другие виды
(1 голосов)

Снова победа над Венгрией

Женская сборная Украины одержала вторую победу в рамках Золотой Евролиги 2023

Фото: cev.eu

Новина українською

Сегодня в рамках турнира женской Золотой Евролиги 2023 Украина снова обыграла Венгрию со счетом 3:1. Вчера команда Ивана Петкова сыграла свой первый матч, где также победила 3:1.

Также в группе С Украину ждет матч с действующими чемпионками турнира Францией.

Напомним, что сборная Украины в 2017 году выиграла Золотую Евролигу.

28 мая, Золотая Евролига-2023. Женщины. Группа С

Будапешт, Венгрия

Украина - Венгрия - 3:1 (25:17, 22:25, 25:15, 26:24)

По теме
yellow-arrow
Гребля. Лузан завоевала второе золото на этапе Кубка мира в Познане
yellow-arrow
Мужская и женская сборные Украины по волейболу одолели своих соперников рамках Золотой Евролиги 2023
yellow-arrow
Олег Верняев: Мы работаем и радует, что есть прогресс. Видео
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: женская сборная Украины по волейболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде