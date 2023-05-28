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Женская сборная Украины одержала вторую победу в рамках Золотой Евролиги 2023
Снова победа над Венгрией
Фото: cev.eu
Сегодня в рамках турнира женской Золотой Евролиги 2023 Украина снова обыграла Венгрию со счетом 3:1. Вчера команда Ивана Петкова сыграла свой первый матч, где также победила 3:1.
Также в группе С Украину ждет матч с действующими чемпионками турнира Францией.
Напомним, что сборная Украины в 2017 году выиграла Золотую Евролигу.
28 мая, Золотая Евролига-2023. Женщины. Группа С
Будапешт, Венгрия
Украина - Венгрия - 3:1 (25:17, 22:25, 25:15, 26:24)
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