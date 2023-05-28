Женская сборная Украины одержала вторую победу в рамках Золотой Евролиги 2023

Сегодня в рамках турнира женской Золотой Евролиги 2023 Украина снова обыграла Венгрию со счетом 3:1. Вчера команда Ивана Петкова сыграла свой первый матч, где также победила 3:1.

Также в группе С Украину ждет матч с действующими чемпионками турнира Францией.

Напомним, что сборная Украины в 2017 году выиграла Золотую Евролигу.

28 мая, Золотая Евролига-2023. Женщины. Группа С

Будапешт, Венгрия

Украина - Венгрия - 3:1 (25:17, 22:25, 25:15, 26:24)