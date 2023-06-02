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Сборная Украины по артистическому плаванию добыла бронзу в суперфинале Кубка мира

Другие виды
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Отличный результат украинок

Сборная Украины по артистическому плаванию добыла бронзу в суперфинале Кубка мира

https://www.as.kyiv.ua/ Kyiv.ua

Новина українською

В первый соревновательный день суперфинала Кубка мира по артистическому плаванию, который начался в Овьедо Испания, сборная Украины завоевала бронзу в технической группе!

Власть и Марина Алексеивы, Марта Федина, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко набрали за свое выступление 264.6566 балла, пропустив вперед команды Китая и Испании.

Это первая медаль украинок в этом виде программы в 2023 году!

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В статье: сборная Украины по артистическому плаваниюму
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