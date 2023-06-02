Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины по артистическому плаванию добыла бронзу в суперфинале Кубка мира
Отличный результат украинок
https://www.as.kyiv.ua/ Kyiv.ua
В первый соревновательный день суперфинала Кубка мира по артистическому плаванию, который начался в Овьедо Испания, сборная Украины завоевала бронзу в технической группе!
Власть и Марина Алексеивы, Марта Федина, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко набрали за свое выступление 264.6566 балла, пропустив вперед команды Китая и Испании.
Это первая медаль украинок в этом виде программы в 2023 году!
Популярное сейчас
- Песков заявил, что предпосылок для диалога по Украине нет
- Ветеран Динамо может продолжить карьеру в стане новичка УПЛ
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- FIDE включила крымского Z-гроссмейстера Карякина в список участников Кубка мира
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
Новости по теме
- 10:49 Весь спорт Артистическое плавание. Украинский дуэт сестер Алексиевых стал победителем этапа Кубка мира в произвольной программе
- 12:21 Весь спорт Украинка Федина завоевала серебро на этапе Кубка мира по артистическому плаванию
- 11:50 Весь спорт Украина заняла третье место на первом в истории этапе КМ по артистическому плаванию