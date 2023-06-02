Сборная Украины по артистическому плаванию добыла бронзу в суперфинале Кубка мира

В первый соревновательный день суперфинала Кубка мира по артистическому плаванию, который начался в Овьедо Испания, сборная Украины завоевала бронзу в технической группе!

Власть и Марина Алексеивы, Марта Федина, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко набрали за свое выступление 264.6566 балла, пропустив вперед команды Китая и Испании.

Это первая медаль украинок в этом виде программы в 2023 году!