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Алина Грушина-Акобия и Илона Прокопевнюк завоевали два золота Украине в рейтинговом турнире

Другие виды
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Алина Грушина-Акобия и Илона Прокопевнюк завоевали два золота Украине в рейтинговом турнире

UWW

Новина українською

В Бишкеке (Кыргызстан) проходит рейтинговый турнир по спортивной борьбе. В весовой категории до 57 кг победу одержала действующая чемпионка Европы украинка Алина Грушина-Акобия.

Ещё одна украинка Илона Прокопевнюк завоевала золото в весе до 62 кг.

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