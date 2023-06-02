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Алина Грушина-Акобия и Илона Прокопевнюк завоевали два золота Украине в рейтинговом турнире
UWW
В Бишкеке (Кыргызстан) проходит рейтинговый турнир по спортивной борьбе. В весовой категории до 57 кг победу одержала действующая чемпионка Европы украинка Алина Грушина-Акобия.
Ещё одна украинка Илона Прокопевнюк завоевала золото в весе до 62 кг.
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