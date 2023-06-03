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Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала серебро в суперфинале Кубка мира
Поздравляем, отличное выступление
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала серебро в суперфинале Кубка мира. Соревнования проходят в испанском городе Овьедо.
Наша команда в составе Марты Федины, Марины и Владиславы Алексиевых, Вероники Гришко, Дарьи Мошинской, Ангелины Овчинниковой, Анастасии Шмониной и Валерии Тищенко заняли второе место в технической программе.
Золото досталось представительницам Испании, а ТОП 3 замкнули французские синхронистки.
Суперфинал Кубка мира по артистическому плаванию
Техническая программа
1. Испания – 278,2350
2. Украина – 264,6566
3. Франция – 243,1057
Напомним, что вчера, 2 июня наша команда
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