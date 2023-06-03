Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала серебро в суперфинале Кубка мира. Соревнования проходят в испанском городе Овьедо.

Наша команда в составе Марты Федины, Марины и Владиславы Алексиевых, Вероники Гришко, Дарьи Мошинской, Ангелины Овчинниковой, Анастасии Шмониной и Валерии Тищенко заняли второе место в технической программе.

Золото досталось представительницам Испании, а ТОП 3 замкнули французские синхронистки.

Суперфинал Кубка мира по артистическому плаванию

Техническая программа

1. Испания – 278,2350

2. Украина – 264,6566

3. Франция – 243,1057