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7-летняя гимнастка Паскаль с протезом ноги выступила на всеукраинских соревнованиях. Видео
Еще юный ребенок, но с огромным сердцем
Одеська ВЦА
Украинская гимнастка, 7-летняя Александра Паскаль вернулась к соревнованиям. Об этом написала уполномоченная Президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук и опубликовала видео.
В мае 2022 года юная украинка потеряла ногу. Российские захватчики подло обстреляли ее родной поселок Затока в Одесской области, ребенок оказался под завалами дома. У нее был диагностирован открытый перелом руки, сломаны четыре ребра, травма головы и многочисленные осколочные ранения. Врачи вынуждены были ампутировать ей ногу.
Благодаря мастерству украинских и австрийских врачей Александру удалось вернуть к жизни. Она снова научилась ходить, а впоследствии получила собственный бионический протез.
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