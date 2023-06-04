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Волейбол. Украина повторила национальный рекорд в мировом рейтинге

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Волейбол. Украина повторила национальный рекорд в мировом рейтинге

Фото: Федерація волейболу України / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по волейболу повторила лучшее достижения в мировом рейтинге команд.

Так, подопечные Угиса Крастиньша заняли 15-е место в обновленном списке лучших коллективов планеты от Международной федерации волейбола.

Благодаря удачному началу в Золотой Евролиге наша команда имеет в своем активе 197,71 балла. Лидерами списка являются сборная Польши (389,42), вторая позиция у итальянцев (369,38), а ТОП-3 замыкают французы (368,50).

Что касается женской команды, то украинки заняли в рейтинге 22-е место (150,28). Лучшими являются волейболистки из Бразилии (378,94), вторые – представительницы США (368,00), третьи – спортсменки из Сербии (358,35).

Напомним, что ранее Украина победила Бельгию в матче Золотой Евролиги-2023.

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В статье: сборная Украины по волейболу
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