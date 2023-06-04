Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Волейбол. Украина повторила национальный рекорд в мировом рейтинге
Снова в ТОПе
Фото: Федерація волейболу України / Автор невідомий
Сборная Украины по волейболу повторила лучшее достижения в мировом рейтинге команд.
Так, подопечные Угиса Крастиньша заняли 15-е место в обновленном списке лучших коллективов планеты от Международной федерации волейбола.
Благодаря удачному началу в Золотой Евролиге наша команда имеет в своем активе 197,71 балла. Лидерами списка являются сборная Польши (389,42), вторая позиция у итальянцев (369,38), а ТОП-3 замыкают французы (368,50).
Что касается женской команды, то украинки заняли в рейтинге 22-е место (150,28). Лучшими являются волейболистки из Бразилии (378,94), вторые – представительницы США (368,00), третьи – спортсменки из Сербии (358,35).
Напомним, что ранее Украина
Популярное сейчас
- Элина Свитолина - Дарья Касаткина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Ворскла - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Кругленькая сумма. Реал заплатит Азару за преждевременный разрыв контракта
- Сборная Украины одержала вторую победу в Золотой Евролиге
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО