Волейбол. Украина повторила национальный рекорд в мировом рейтинге

Сборная Украины по волейболу повторила лучшее достижения в мировом рейтинге команд.

Так, подопечные Угиса Крастиньша заняли 15-е место в обновленном списке лучших коллективов планеты от Международной федерации волейбола.

Благодаря удачному началу в Золотой Евролиге наша команда имеет в своем активе 197,71 балла . Лидерами списка являются сборная Польши (389,42), вторая позиция у итальянцев (369,38), а ТОП-3 замыкают французы (368,50).

Что касается женской команды, то украинки заняли в рейтинге 22-е место (150,28). Лучшими являются волейболистки из Бразилии (378,94), вторые – представительницы США (368,00), третьи – спортсменки из Сербии (358,35).