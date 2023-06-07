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Мотор с минимальным счетом обыграл Гюттенберг в последнем матче сезона Бундеслиги-2

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Украинский клуб забросил 33 мяча

Мотор с минимальным счетом обыграл Гюттенберг в последнем матче сезона Бундеслиги-2

Handball club Motor Zaporozhye

Новина українською

"Мотор" обыграл "Гюттенберг" в последнем туре гандбольной Бунлеслиги 2. Благодаря этой победе украинская команда заняла 17-е место в турнирной таблице с 26-ю очками в активе.

Лучшим бомбардиром матча стал Игорь Турченко, забросивший 12 мячей.

Бундеслига 2. 38-й тур

"Гюттенберг" – "Мотор" – 32:33 (12:18)

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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