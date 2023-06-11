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Украинский гимнаст Ковтун победил на Кубке мирового вызова
Прекрасное выступление, поздравляем
Фото: Getty Images
Украинский гимнаст Илья Ковтун берет золото на этапе Кубка мирового вызова в хорватском Осиеке.
Наш спортсмен триумфовал в упражнениях на параллельных брусьях. Победный результат – 15,133 балла. Серебро досталось представителю Турции Ферхату Ариджану (14,966), а ТОП 3 замкнул бразилец Кайо Соуза (14,533).
Еще одну награду – бронзовую – Илья завоевал в упражнениях на коне, показав результат 14,500 балла. Первое место досталось представителю Армении Гагику Хачикяну (14,766), а серебро досталось его соотечественнику Артуру Девтяну (14,600).
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